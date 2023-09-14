Хороших Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Хороших Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Геннадьевна

Мать ребёнка: Хороших Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Хороших Лидия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
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