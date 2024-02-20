Макмак Михаил Павлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1910
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Макмак Павел Левтеров
Мать: Макмак Мария Михайловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макмак Анна Ивановна
УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нелли Михайловна
Мать ребёнка: Макмак Анна Ивановна
УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь
Смерть
?.08.1941
Участие в ВОВ , пропал без вести