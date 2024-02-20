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Макмак Михаил Павлович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Макмак Павел Левтеров

Мать: Макмак Мария Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макмак Анна Ивановна

УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нелли Михайловна

Мать ребёнка: Макмак Анна Ивановна

УССР Донецкая / Сталинская/ обл.г.Мариуполь
Смерть
?.08.1941
Участие в ВОВ , пропал без вести
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