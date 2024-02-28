Гультяев Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1877 ст.
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна
Рождение ребёнка
25.08.1908 ст.
Сын: Гультяев Александр Петрович
Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Гультяева Мария Петровна
Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно