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Гультяев Пётр Алексеевич

Место рождения

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1877 ст.

Отец: Гультяев Алексей Михайлович

Мать: Гультяева Анна Ивановна

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Гультяева Маланья Прокофьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1904 ст.

Сын: Гультяев Иван Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1908 ст.

Сын: Гультяев Александр Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Гультяева Мария Петровна

Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1914 ст.

Сын: Гультяев Степан Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Маланья Прокофьевна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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