Коленин Василий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коленин Стефан Казак Р. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
22.10.1874
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Коленина Фелициата Иванова
Рождение ребёнка
24.06.1877
Мать ребёнка: Коленина Фелициата Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно