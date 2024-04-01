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Коленин Василий Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коленин Стефан Казак Р. Медвежьего Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1874

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Коленина Фелициата Иванова

Рождение ребёнка
24.06.1877

Сын: Коленин Иван Васильев

Мать ребёнка: Коленина Фелициата Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленина Фелициата Иванова

Смерть
Неизвестно
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