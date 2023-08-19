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Тихоньков Яков Тимофеев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

08.10.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Тихоньков Тимофей Саввинов

Мать: Тихонькова Параскева Трофимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1804

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Тихоньков Иосиф Яковлев

Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1811

Сын: Тихоньков Тарасий Яковлев

Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1812

Сын: Тихоньков Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1815

Сын: Тихоньков Никита Яковлев

Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.05.1816

Жена: Тихонькова (кайгородова) Иустина Алексиева

Смерть
08.10.1833
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скоропостижно