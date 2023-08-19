Тихоньков Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти08.10.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
26.05.1804
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева
Рождение ребёнка
26.02.1811
Сын: Тихоньков Тарасий Яковлев
Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева
Рождение ребёнка
10.12.1812
Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева
Рождение ребёнка
12.09.1815
Мать ребёнка: Тихонькова Акилина Савватиева
Бракосочетание
25.05.1816
Смерть
08.10.1833
Причина смерти: скоропостижно