Антипин Стефан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Стефан Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

08.05.1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Антипин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Марья Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Матрона Иванова

Смерть
08.05.1811
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область