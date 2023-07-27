Антипин Стефан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти08.05.1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Антипин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Марья Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Матрона Иванова
Смерть
08.05.1811
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область