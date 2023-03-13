Пелагея Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Муравлева Прасковья
Отец ребёнка: Никифоръ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Решетова Агрофена
Отец ребёнка: Никифоръ
Рождение ребёнка
1777
Рождение ребёнка
1779
Рождение ребёнка
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоръ
Смерть
1785