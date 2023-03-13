Пелагея Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Муравлева Прасковья

Отец ребёнка: Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Решетова Агрофена

Отец ребёнка: Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гаврила

Отец ребёнка: Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоръ

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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