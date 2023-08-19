Забродин Матвий Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти08.06.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: Забродин Сидор Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Мужева Феодосия Матфеева
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
28.02.1807
Сын: Забродин Прокопий Матвиев
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
23.05.1808
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1809
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1809
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
24.12.1810
Дочь: Евгения Матвиева
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
11.09.1813
Дочь: Рышкова Анна Матфиева
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1815
Дочь: Ольга Матвиева
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Рождение ребёнка
05.12.1819
Дочь: Варвара Матфеева
Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова
Смерть
08.06.1835
Причина смерти: скоропостижно от апоплексического удара