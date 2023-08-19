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Забродин Матвий Сидоров

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

08.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Забродин Сидор Михайлов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мужева Феодосия Матфеева

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1807

Сын: Забродин Прокопий Матвиев

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1808

Сын: Забродин Иоанн Матфеев

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1809

Сын: Забродин Иван Матфеев

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1809

Сын: Забродин Илья Матфеев

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1810

Дочь: Евгения Матвиева

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1813

Дочь: Рышкова Анна Матфиева

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1815

Дочь: Ольга Матвиева

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1819

Дочь: Варвара Матфеева

Мать ребёнка: Забродина Мавра Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.06.1835
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скоропостижно от апоплексического удара