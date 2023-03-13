Баландина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ

Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1766

Сын: Баландинъ Петръ

Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Аксинья Родионова

Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландинъ Спиридонъ

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