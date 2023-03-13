Баландина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ
Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Баландинъ Петръ
Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Аксинья Родионова
Отец ребёнка: Баландинъ Спиридонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баландинъ Спиридонъ