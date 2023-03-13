Листовова Акулина Анлреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Листововъ Епифанъ
Отец ребёнка: Листововъ Кириллъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Кокухина Марфа
Отец ребёнка: Листововъ Кириллъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Листововъ Кириллъ