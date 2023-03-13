Листовова Акулина Анлреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛистовова Акулина Анлреева

Листовова Акулина Анлреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Листововъ Епифанъ

Отец ребёнка: Листововъ Кириллъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Кокухина Марфа

Отец ребёнка: Листововъ Кириллъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листововъ Кириллъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close