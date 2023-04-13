Ливанисова Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанисова Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

30.03.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1851

Дочь: Карпенко Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Ливанисов Кузьма Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливанисов Кузьма Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.03.1875
Причина смерти: простуда
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