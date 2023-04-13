Ливанисова Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти30.03.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1851
Дочь: Карпенко Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Ливанисов Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.03.1875
Причина смерти: простуда