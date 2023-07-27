Новопашенная (Новопашенная) Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Ксения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

10.10.1823

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Новопашенной Стефан Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новопашенной Прокопий Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: София Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Пелагия Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1802

Сын: Новопашенной Агапий Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Гаврил Наумов

Смерть
10.10.1823
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от цинготной