Новопашенная (Новопашенная) Ксения Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти10.10.1823
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Новопашенной Стефан Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Новопашенной Прокопий Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: София Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Пелагия Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов
Рождение ребёнка
18.04.1802
Сын: Новопашенной Агапий Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврил Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1823
Причина смерти: от цинготной