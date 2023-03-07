Кощеева Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеева Васса Васильева

Кощеева Васса Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1864 ст.

Сын: Кощеев мертворожденный Панфилов

Отец ребёнка: Кощеев Панфил Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Панфил Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close