Плохотников Михаил Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1893
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1906
Сын: Плохотников Василий Михайлов
Мать ребёнка: Плохотникова (Шаповалова) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Плохотников Матвей Михайлов
Мать ребёнка: Плохотникова (Шаповалова) Анастасия Васильева
Смерть
После 1913