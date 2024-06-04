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Плохотников Михаил Васильев

Место рождения

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Плохотников Василий Федоров

Мать: Плохотникова Агафья Петрова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1893

Жена: Плохотникова (Шаповалова) Анастасия Васильева

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Плохотников Василий Михайлов

Мать ребёнка: Плохотникова (Шаповалова) Анастасия Васильева

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Плохотников Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Плохотникова (Шаповалова) Анастасия Васильева

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1913

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