Родион Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Сидор Яковлевич

Мать: Ненила Савельева

Смерть
Неизвестно