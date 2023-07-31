Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Родион Сидорович
Родион Сидорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1732
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сидор Яковлевич
1675 г.р.
Мать
Ненила Савельева
1682 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец:
Сидор Яковлевич
Мать:
Ненила Савельева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь