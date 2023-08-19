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Новопашенной Никита Андреев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

01.07.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Новопашенной Андрей

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Новопашенной Яков Никитин

Мать ребёнка: Новопашенная Лукия

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Офимья Никитина

Мать ребёнка: Новопашенная Лукия

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Новопашенной Ермил Никитин

Мать ребёнка: Новопашенная Лукия

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Тренина - Ударцева Матрона Никитина

Мать ребёнка: Новопашенная Лукия

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Лукия

Смерть
01.07.1812
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скоропостижно