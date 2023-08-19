Новопашенной Никита Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти01.07.1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Новопашенной Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Новопашенной Яков Никитин
Мать ребёнка: Новопашенная Лукия
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Офимья Никитина
Мать ребёнка: Новопашенная Лукия
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Новопашенной Ермил Никитин
Мать ребёнка: Новопашенная Лукия
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Тренина - Ударцева Матрона Никитина
Мать ребёнка: Новопашенная Лукия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новопашенная Лукия
Смерть
01.07.1812
Причина смерти: скоропостижно