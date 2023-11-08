Полонянкина (Смолина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Смолина) Надежда Федоровна

Место рождения

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Смолин Федор

Мать: не указана

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.06.1882

Муж: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
30.06.1884

Дочь: (Полонянкина) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.01.1888

Сын: Полонянкин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
07.08.1890

Дочь: (Полонянкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
03.03.1892

Сын: Полонянкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
14.06.1895

Сын: Полонянкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Полонянкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: (Полонянкина) Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.02.1903

Сын: Полонянкин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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