Полонянкина (Смолина) Надежда Федоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Смолин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1882
Рождение ребёнка
30.06.1884
Дочь: (Полонянкина) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.01.1888
Сын: Полонянкин Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.08.1890
Дочь: (Полонянкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.03.1892
Сын: Полонянкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.06.1895
Сын: Полонянкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.07.1896
Сын: Полонянкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: (Полонянкина) Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.02.1903
Сын: Полонянкин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андрей Кондратьевич
Смерть
Неизвестно