Воинкова (Воинкова) Агафия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1839
Дочь: Елена Лаврентьева
Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Воинков Алексий Лаврентьев
Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров
Рождение ребёнка
22.11.1845
Сын: Воинков Митрофан Лаврентьев
Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно