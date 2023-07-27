Воинкова (Воинкова) Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Агафия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1839

Дочь: Елена Лаврентьева

Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Воинков Алексий Лаврентьев

Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров

Рождение ребёнка
22.11.1845

Сын: Воинков Митрофан Лаврентьев

Отец ребёнка: Воинков Лаврентий Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Лаврентий Федоров

Смерть
Неизвестно