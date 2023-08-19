Жданова (Сутягина) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданова (Сутягина) Матрона Петрова

Жданова (Сутягина) Матрона Петрова

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1831

Муж: Жданов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Жданов Архипп Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1834

Дочь: Зиновия Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1836

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1838

Сын: Жданов Феодор Григорьев

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1839

Дочь: Акелина Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1840

Дочь: Евфросиния Григорьева

Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно