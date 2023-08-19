Жданова (Сутягина) Матрона Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1831
Рождение ребёнка
18.02.1833
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
31.10.1834
Дочь: Зиновия Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
10.04.1836
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
17.02.1838
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
13.06.1839
Дочь: Акелина Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
29.09.1840
Дочь: Евфросиния Григорьева
Отец ребёнка: Жданов Григорий Павлов
Смерть
Неизвестно