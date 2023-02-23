Романова Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Феодосия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

18.06.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1850

Сын: Романов Семен Никитич

Отец ребёнка: Романов Никита Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1855

Дочь: Андреева Наталья Никитична

Отец ребёнка: Романов Никита Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Никита Романович

Смерть
18.06.1881
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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