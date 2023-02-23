Романова Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти18.06.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1850
Отец ребёнка: Романов Никита Романович
Рождение ребёнка
03.09.1855
Дочь: Андреева Наталья Никитична
Отец ребёнка: Романов Никита Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1881