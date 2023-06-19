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Митрофанова Елена Михайловна

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961

Отец: Митрофанов Михаил Александрович

Мать: Митрофанова Надежда Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)