Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Митрофанова Елена Михайловна
Митрофанова Елена Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Тетюши
, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
08.03.1961
Пол
Женский
Отец
Митрофанов Михаил Александрович
1927 г.р.
Мать
Митрофанова (Алексеева) Надежда Михайловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1961
Отец:
Митрофанов Михаил Александрович
Мать:
Митрофанова Надежда Михайловна
Тетюши
, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь