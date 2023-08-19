Медведева (Летуновская) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Летуновская) Марфа Кирилловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1841

Муж: Медведев Павел Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №13, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Семенов Жабин (Климо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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