Хоменко (Дедоренкова) Александра Ефимева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Дедоренкова) Александра Ефимева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1907 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Хоменко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Хоменко Пораскева Андреевна

Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хоменко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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