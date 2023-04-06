Хоменко (Дедоренкова) Александра Ефимева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Хоменко Пораскева Андреевна
Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно