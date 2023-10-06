Оснач Авсентий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Авсентий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Оснач Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Оснач Василий Авсентьевич

Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Оснач Никита Авсентьевич

Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Оснач Иван Авсентьевич

Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна

Смерть
Неизвестно
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