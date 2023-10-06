Оснач Авсентий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Оснач Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Оснач Василий Авсентьевич
Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Оснач Адария Стефановна
Смерть
Неизвестно