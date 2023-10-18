Коробов Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Владимир Ильич

Коробов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробов Илья Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1964

Дочь: Бакуленко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Коробова Надежда

Рождение ребёнка
29.07.?

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Коробова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Надежда

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close