Коробов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробов Илья Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1964
Дочь: Бакуленко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Коробова Надежда
Рождение ребёнка
29.07.?
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Коробова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Надежда