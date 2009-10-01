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Паршин Михаил Васильевич

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

01.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2009

Отец: Паршин Василий Владиславович

Мать: Алтобасова Паршина Екатерина Михайловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
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