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Паршин Михаил Васильевич
Паршин Михаил Васильевич
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Древо
Место рождения
Чита
, город Чита, Забайкальский край
Дата рождения
01.10.2009
Пол
Мужской
Отец
Паршин Василий Владиславович
1979 г.р.
Мать
Алтобасова Паршина (Козлова) Екатерина Михайловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2009
Отец:
Паршин Василий Владиславович
Мать:
Алтобасова Паршина Екатерина Михайловна
Чита
, город Чита, Забайкальский край
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