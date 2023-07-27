Сединкин Ларион Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти29.03.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1766
Отец: Сединкин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Елена Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Новопашенная Акилина Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.03.1824
Причина смерти: от удушья