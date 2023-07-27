Сединкин Ларион Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкин Ларион Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

29.03.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сединкин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сединкин Захар Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Елена Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сединкин Иван Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Новопашенная Акилина Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.03.1824
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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