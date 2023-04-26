Хмелева (Мажникова (Машникова)) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1907
Сын: Хмелев Иван Петрович
Отец ребёнка: Хмелев Петр
Бабинкино, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Хмелев Петрович
Отец ребёнка: Хмелев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмелев Петр
Смерть
Неизвестно