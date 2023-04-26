Хмелева (Мажникова (Машникова)) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева (Мажникова (Машникова)) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Хмелев Иван Петрович

Отец ребёнка: Хмелев Петр

Бабинкино, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Хмелев Петрович

Отец ребёнка: Хмелев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Петр

Смерть
Неизвестно