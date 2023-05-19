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(Дёмушкина) Валентина Андреевна
(Дёмушкина) Валентина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дёмушкин Андрей Владимирович
1962 г.р.
Мать
Дёмушкина (Воронина) Татьяна Геннадьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Дёмушкин Андрей Владимирович
Мать:
Дёмушкина Татьяна Геннадьевна
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