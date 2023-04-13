(Вотякова) Параскева Артемонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вотякова) Параскева Артемонова

(Вотякова) Параскева Артемонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1841

Дочь: Ксенiя Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1842

Сын: Вотяков Георгiй Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1843

Сын: Вотяков Евсевiй Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1845

Сын: Вотяков Яким Никифоров

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Наталiя Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1850

Дочь: Стефанида Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1852

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно