(Вотякова) Параскева Артемонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1841
Дочь: Ксенiя Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
18.04.1842
Сын: Вотяков Георгiй Никифоров
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
21.06.1843
Сын: Вотяков Евсевiй Никифоров
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
08.09.1845
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Наталiя Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
12.11.1850
Дочь: Стефанида Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Рождение ребёнка
14.04.1852
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Вотяков Никифор Яковлев
Смерть
Неизвестно