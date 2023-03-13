Бусарева (Юшина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Юшина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юшинъ Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Бусаревъ Михаилъ

Рождение ребёнка
23.11.1909

Сын: Бусаревъ Александръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
10.12.1914

Сын: Бусаревъ Петръ

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ

село Михайловское
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