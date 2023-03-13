Бусарева (Юшина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юшинъ Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1909
Муж: Бусаревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.11.1909
Сын: Бусаревъ Александръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Бусаревъ Петръ
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бусаревъ Михаилъ
село Михайловское