Винокуров (Менгелёв) Александр Степанович (Александрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров (Менгелёв) Александр Степанович (Александрович)

Место рождения

Большие Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

13.03.1914

Дата смерти

22.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: Менгелёв Степан Максимович

Мать: Марфа Никитична

Большие Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Винокуров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
06.02.1948

Дочь: Винокурова Галина Александровна

Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична

Черемушка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1950

Дочь: Винокурова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
1955

Сын: Винокуров Александр Александрович

Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична

Рождение ребёнка
20.11.1957

Сын: Винокуров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тебенькова Клавдия Ильинична

Смерть
22.12.1973
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