Винокуров (Менгелёв) Александр Степанович (Александрович)
Место рождения
Дата рождения13.03.1914
Дата смерти22.12.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914
Отец: Менгелёв Степан Максимович
Мать: Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1937
Сын: Винокуров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
06.02.1948
Дочь: Винокурова Галина Александровна
Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична
Черемушка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1950
Дочь: Винокурова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
1955
Сын: Винокуров Александр Александрович
Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична
Рождение ребёнка
20.11.1957
Сын: Винокуров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Тебенькова Клавдия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1973