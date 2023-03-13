Корнеева Василиса Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Зайцева Пелагея
Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Корнеевъ Василий
Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Корнеевъ Макаръ
Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Киселева Маланья
Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеевъ Андрей