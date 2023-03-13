Корнеева Василиса Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Василиса Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Зайцева Пелагея

Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей

Рождение ребёнка
1772

Сын: Корнеевъ Василий

Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей

Рождение ребёнка
1776

Сын: Корнеевъ Макаръ

Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Киселева Маланья

Отец ребёнка: Корнеевъ Андрей

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеевъ Андрей

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