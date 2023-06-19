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Вотяков Григорiй Артемонов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Вотяков Артемон Кирианов

Мать: Агафья Стефанова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Вотяков Ефим Григорiев

Мать ребёнка: Степанида Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Вотяков Аким Григорiев

Мать ребёнка: Степанида Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Вотяков Трофим Григорiев

Мать ребёнка: Степанида Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно