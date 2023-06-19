Вотяков Григорiй Артемонов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Вотяков Артемон Кирианов
Мать: Агафья Стефанова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Степанида Григорьева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Степанида Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно