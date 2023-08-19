Кузнецова - Воинкова (Шаламова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова - Воинкова (Шаламова) Анна Васильева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шаламов Василий Ильин

Мать: Шаламова Анна

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1814

Сын: Шаламов Сисой

Отец ребёнка: не указан

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.05.1817

Муж: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Рождение ребёнка
12.06.1817

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: не указан

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1818

Дочь: Домника Даниилова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1820

Сын: Кузнецов - Воинков Прокопий Данилов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1821

Дочь: Намятова Евфросинья Даниилова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1823

Дочь: Феврония Данилова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1826

Сын: Кузнецов - Воинков Григорий Данилов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1829

Сын: Кузнецов - Воинков Димитрий Данилов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1834

Сын: Кузнецов - Воинков Евдоким Даниил

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1835

Сын: Кузнецов - Воинков Даниил Данилов

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1838

Дочь: Евфросиния Данилова

Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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