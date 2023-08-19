Кузнецова - Воинкова (Шаламова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Шаламов Василий Ильин
Мать: Шаламова Анна
Сын: Шаламов Сисой
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Домника Даниилова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Сын: Кузнецов - Воинков Прокопий Данилов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Дочь: Намятова Евфросинья Даниилова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Дочь: Феврония Данилова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Сын: Кузнецов - Воинков Григорий Данилов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Сын: Кузнецов - Воинков Димитрий Данилов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Сын: Кузнецов - Воинков Евдоким Даниил
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Сын: Кузнецов - Воинков Даниил Данилов
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов
Дочь: Евфросиния Данилова
Отец ребёнка: Кузнецов - Воинков Данило Иванов