Тюрина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.?.1894
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович
Рождение ребёнка
03.09.1897
Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович
Рождение ребёнка
07.04.1900
Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович
Рождение ребёнка
25.09.1901
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно