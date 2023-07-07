Тюрина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.?.1894

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович

Рождение ребёнка
03.09.1897

Сын: Тюрин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович

Рождение ребёнка
07.04.1900

Сын: Тюрин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович

Рождение ребёнка
25.09.1901

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Василий Родионович

Смерть
Неизвестно
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