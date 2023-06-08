Тарасова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Николай Федорович
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно