Тарасова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тарасов Степан Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Илья Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно