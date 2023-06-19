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Перов Степан Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895

Отец: Перов Иван Захарович

Мать: Перова Анна Афанасьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №109, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
19.12.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прги крещении были села Пиковых Ряс крестьянин Василий Афанасиев Скуратов [сын Афонасия Еф... Показать все
Смерть
Неизвестно