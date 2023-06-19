Перов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895
Отец: Перов Иван Захарович
Мать: Перова Анна Афанасьевна
Рождение, крещение: запись о рождении №109, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
19.12.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прги крещении были села Пиковых Ряс крестьянин Василий Афанасиев Скуратов [сын Афонасия Еф... Показать все
Смерть
Неизвестно