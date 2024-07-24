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Марфа Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суссана Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иродионович

Рождение ребёнка
16.01.1841

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Рождение ребёнка
13.01.1852

Сын: Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иродионович

Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1853
Холмец, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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