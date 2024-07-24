Марфа Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти28.11.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суссана Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иродионович
Рождение ребёнка
16.01.1841
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Рождение ребёнка
13.01.1852
Сын: Афанасий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иродионович
Смерть
28.11.1853