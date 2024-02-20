Чекарамит Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит Илья

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Барьяхтар Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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