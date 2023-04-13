Вотяков Димитрiй Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Димитрiй Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Исидор Егоров

Мать: Аксинiя Дмитрiева