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Вотяков Димитрiй Сидоров
Вотяков Димитрiй Сидоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вотяков Исидор Егоров
1865 г.р.
Мать
Аксинiя Дмитрiева
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Исидор Егоров
Мать:
Аксинiя Дмитрiева
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