Калачева Маремьяна (?) Астафьева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева Маремьяна (?) Астафьева?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калачев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Калачев Михайло Михайлов

Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Михайлова

Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Катерина Михайлова

Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Калачев Егор Михайлов

Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачев Михайло Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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