Калачева Маремьяна (?) Астафьева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Михайлова
Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Катерина Михайлова
Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Калачев Михайло Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно