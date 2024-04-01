Зуев Григорий Отст. Р.Скопина Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Григорий Отст. Р.Скопина Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Клевакина Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Зуева Настасья Наумова

Рождение ребёнка
18.10.1776

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Зуева Настасья Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Настасья Наумова

Смерть
Неизвестно
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