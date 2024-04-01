Зуев Григорий Отст. Р.Скопина Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Клевакина Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Зуева Настасья Наумова
Рождение ребёнка
18.10.1776
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Зуева Настасья Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Настасья Наумова
Смерть
Неизвестно