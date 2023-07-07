Богачев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1900

Дочь: Нестерова (сигалаева) Елена Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно