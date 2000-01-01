Кузнецова Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
?.05.1858

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно
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