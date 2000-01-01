Кузнецова Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
?.05.1858
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно