Чукавина (Передвигина) Анна Александрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1826
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1833
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1841
Дочь: Устина Ильина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1844
Сын: Передвигин Александр Ильин
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1845
Дочь: Фекла Ильина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1849
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимiя Ильина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно