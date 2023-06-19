Чукавина (Передвигина) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧукавина (Передвигина) Анна Александрова

Чукавина (Передвигина) Анна Александрова

Место рождения

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.09.1826

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1833

Сын: Передвигин Василiй Ильин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1841

Дочь: Устина Ильина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.08.1844

Сын: Передвигин Александр Ильин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1845

Дочь: Фекла Ильина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Передвигин Филипп Ильин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передвигин Зотий Ильин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передвигин Филипп Ильин

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимiя Ильина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно