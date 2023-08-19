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Бабушкин Софрон Иванов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Бабушкин Иван Филиппов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Настасия Софронова

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Бабушкин Стефан Софронов

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1805

Сын: Бабушкин Кирилл Софронов

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1808

Сын: Бабушкин Константин Софронов

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1810

Сын: Бабушкин Роман Софронов

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1831

Дочь: Анисия Софронова

Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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