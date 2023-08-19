Бабушкин Софрон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Бабушкин Иван Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Настасия Софронова
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
01.01.1802
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
18.03.1805
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
20.05.1808
Сын: Бабушкин Константин Софронов
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
15.11.1810
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Рождение ребёнка
27.12.1831
Дочь: Анисия Софронова
Мать ребёнка: Бабушкина Стефанида Егорова
Смерть
Неизвестно