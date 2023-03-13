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(Зорина) Катерина

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Место рождения

Пичугино, Симбирский уездъ

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Зоринъ Петръ

Мать: не указана

Пичугино, Симбирский уездъ
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