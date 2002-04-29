Гриценко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

29.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гриценко Василий

Мать: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 11.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Анна Сергеевна

Смерть
29.04.2002
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