Гриценко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти29.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Гриценко Василий
Мать: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
Около 11.09.1958
Рождение ребёнка
1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Анна Сергеевна
Смерть
29.04.2002