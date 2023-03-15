Агнеша Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агнеша Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дукальский Константин

Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Франтишка

Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Дукальский Николай

Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукальский Степан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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