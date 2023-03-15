Агнеша Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Франтишка
Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дукальский Николай
Отец ребёнка: Дукальский Степан Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно